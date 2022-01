Portugal perde com Hungria e complica apuramento no Euro 2022 de andebol

© Tamas Kovacs/EPA

A seleção portuguesa de andebol perdeu este domingo frente à Hungria, por 31-30, com um golo nos últimos segundos, na segunda jornada do grupo B do Euro 2022, e complicou as hipóteses de seguir em frente na competição.

Depois da derrota na estreia frente à Islândia, a equipa portuguesa até entrou bem no jogo frente à congénere anfitriã da Hungria e conseguiu chegar a intervalo a vencer por 15-14, mas os húngaros deram a volta ao marcador na segunda parte e vencerem com um golo a quatro segundos do fim, num jogo pautado pelo equilíbrio.

Com este resultado, a Hungria soma dois pontos, os mesmos de Islândia e Países Baixos, que se defrontam hoje, enquanto Portugal está em último, ainda sem pontuar.

A equipa das 'quinas' necessita agora de uma vitória dos islandeses frente aos neerlandeses, de modo a manter a esperança de chegar a um dos dois lugares de apuramento para a fase seguinte na última jornada.