Portugal perde com Países Baixos no segundo jogo no Europeu feminino

A seleção desfez o empate aos 62 minutos © Peter Powell/EPA

Por Lusa 13 Julho, 2022 • 22:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal somou esta terça-feira a primeira derrota no Europeu de futebol feminino, ao perder por 3-2 com os Países Baixos, campeões em título, em encontro da segunda jornada do Grupo C, em Leigh.

Carole Costa, aos 38 minutos, de grande penalidade, e Diana Silva, aos 47, marcaram os golos da formação das 'quinas', que recuperou de 0-2, como na estreia (2-2 com a Suíça), mas acabou derrotada pelo tento de Danielle van de Donk, aos 62, depois dos de Damaris Egurrola, aos sete, e Stephanie van der Gragt, aos 16.

Na classificação, os Países Baixos e a Suécia, que venceu hoje a Suíça por 2-1 e no domingo defronta Portugal, somam quatro pontos, contra um das portuguesas e das helvéticas. Os dois primeiros seguem para os quartos de final.