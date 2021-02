Portugal perde na Finlândia e complica apuramento direto para o Europeu

© Mauri Ratilainen/EPA

A seleção portuguesa feminina de futebol complicou, esta sexta-feira, o apuramento direto para a fase final do Europeu de 2022, em Inglaterra, ao perder por 1-0 com a Finlândia, que marcou na última jogada, em Helsínquia.

Em encontro da sétima jornada do Grupo E de apuramento, um golo de Linda Sällström, aos 90+3 minutos, qualificou as nórdicas e acabou com a invencibilidade de Portugal, que deverá ter de jogar o apuramento num 'play-off', para os seis piores segundos.

Se Portugal vencer a Escócia na próxima terça-feira, ainda pode conseguir apurar-se diretamente para a fase final como um dos três melhores segundos classificados, com 19 pontos, mas fica dependente da diferença de golos: tem de ganhar por oito O jogo decorre no Chipre, a apenas dez quilómetros do terreno onde jogará, também, a Finlândia.

No final do jogo, o selecionador nacional Francisco Neto considerou que o resultado foi "injusto" pelo que a equipa produziu.

"Na primeira parte fomos superiores, conseguimos controlar o jogo a partir dos 15 minutos e ter mais bola. Na segunda parte a Finlândia esteve mais forte, pressionou mais alto e tivemos dificuldade, mas reajustámos a equipa e conseguimos crescer. Infelizmente, num lance mesmo a acabar... já no jogo em nossa casa tinha sido assim. Não saímos com o resultado que pretendíamos, mas esta equipa não desiste e acredito que vamos conseguir atingir os nossos objetivos", assegurou.

A fase final do Europeu de 2022 realiza-se em Inglaterra, de 06 a 31 de julho, e além da Finlândia e da seleção anfitriã, já estão qualificados Países Baixos, Dinamarca, Noruega, Espanha, Suécia, França, Bélgica, Alemanha e Islândia.