Portugal perde na Roménia e complica caminho para o Mundial feminino de andebol

A seleção portuguesa feminina de andebol foi este sábado batida na Roménia, por 35-20, na primeira mão do segundo play-off de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2023.

Portugal, que nunca esteve presente em Mundiais, recebe a Roménia, na quarta-feira, na segunda mão, em Paredes, a partir das 20h15, depois de ter chegado a esta eliminatória depois de bater o Azerbaijão, em casa por 36-12 e em solo azeri por 32-19, no primeiro play-off.

As 10 seleções vencedoras do play-off vão juntar-se a Montenegro, França e Países Baixos, qualificados via Campeonato da Europa de 2022, e às coanfitriãs Noruega, Suécia e Dinamarca, para as 16 vagas europeias do Mundial, que vai ser disputado entre 29 de novembro e 17 de dezembro.