"Portugal pode ter legítimas aspirações a uma vitória no Mundial"

Gilberto Madaíl © Tony Dias / Global Imagens

Por António Botelho 01 Abril, 2022 • 07:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal conhece esta sexta feita os adversários da fase de grupos do Mundial 2022. O sorteio decorre esta tarde, no Qatar, país organizador da competição. A seleção portuguesa é cabeça de série no sorteio, por isso, evita alguns adversários teoricamente muito fortes.

Brasil, Espanha, França, Argentina, Inglaterra, Bélgica, e o país anfitrião, o Qatar, são os sete adversários que Portugal tem a certeza que não vai defrontar... pelo menos na fase de grupos. Ainda assim, há seleções igualmente fortes, que estão no pote 2 e que podem sair em sorte à equipa portuguesa, como, por exemplo, a Alemanha, os Países Baixos ou o Uruguai.

Ouça a entrevista de António Botelho com Gilberto Madaíl 00:00 00:00

São oito grupos, 32 seleções e um troféu para entregar no dia 18 de dezembro. Em declarações à TSF, o antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Gilberto Madaíl, diz acreditar que Portugal pode, este ano, cumprir o sonho do selecionador: "Eu estou de acordo com o Fernando Santos. Há um sonho e os sonhos às vezes concretizam-se. Eu considero que Portugal tem uma equipa muito forte, é uma potência mundial no futebol e pode ter legítimas aspirações a uma boa classificação e, inclusivamente, a uma vitória no próximo mundial."

É a oitava vez que Portugal participa num Mundial, a sexta consecutiva. A Equipa das Quinas conhece o adversário a partir das 17 horas, hora marcada para o sorteio do Campeonato do Mundo, numa cerimónia que acontece em Doha, na capital do Qatar.