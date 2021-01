Portugal "pode vencer qualquer seleção" no mundial de andebol

Por Tiago Santos 06 Janeiro, 2021 • 09:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Arranca, esta quarta-feira, o apuramento para o próximo campeonato da Europa de andebol. Quis o sorteio que Portugal jogue duas vezes, com um intervalo de três dias, com a seleção da Islândia: primeiro, nesta fase de apuramento para o campeonato europeu, depois, no campeonato mundial do Egito, já na próxima semana.

Em entrevista à TSF, o selecionador português de andebol, Paulo Jorge Pereira, garante que Portugal "pode vencer qualquer seleção no campeonato do mundo".

Ouça aqui a entrevista ao selecionador nacional de andebol, Paulo Jorge Pereira, conduzida por Tiago Santos 00:00 00:00

Este é o primeiro campeonato do mundo em que a seleção portuguesa participa desde 2003 - quando o mundial de andebol foi organizado em Portugal - e acontece depois de uma participação histórica no europeu do último ano, onde a seleção alcançou o sexto lugar.

Até agora, Portugal só marcou presença em três campeonatos do mundo de andebol, nunca tendo ido além do 12.º lugar. O objetivo, garante Paulo Jorge Pereira, é superar essa marca, este ano, no Egito.