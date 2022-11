Portugal prepara Coreia do Sul sem Ronaldo, Otávio, Danilo e Nuno Mendes

© José Sena Goulão/Lusa

Por António Botelho e Gonçalo Teles 30 Novembro, 2022 • 14:47

A seleção nacional de futebol está esta quarta-feira a realizar um treino de preparação para o jogo com a Coreia do Sul sem Cristiano Ronaldo, Otávio e os lesionados Danilo e Nuno Mendes.

De acordo com as informações recolhidas pela TSF no Catar, Ronaldo e Otávio estão a fazer trabalho de recuperação, sendo que o médio do FC Porto saiu lesionado do primeiro jogo do torneio.

Já Danilo, com uma fratura nas costelas, e Nuno Mendes estão a cumprir tratamento para as lesões que contraíram.

A seleção nacional volta a entrar em campo esta sexta-feira, às 15h00, para cumprir o último jogo do Grupo H do Mundial frente à Coreia do Sul.

Os asiáticos orientados por Paulo Bento já estão eliminados da competição e Portugal já garantiu o apuramento para os oitavos de final.

