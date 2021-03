Portugal procura medalhas nos Europeus de Atletismo de Pista Coberta

© DR

São as principais esperanças para Portugal ganhar medalhas. "São candidatos ao pódio já neste campeonato, mas também espero que sejam candidatos ao pódio nos Jogos Olímpicos, não podemos ser descrentes do trabalho que eles fazem", disse Jorge Vieira em entrevista na TSF.

O presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Jorge Vieira, sublinha que está com "grande esperança que estes Campeonatos da Europa venham a ser um bom aquecimento para este ano cheio de responsabilidades, e que passam maioritariamente pelos Jogos Olímpicos. Estes jogos podem ser uma boa motivação para os atletas que vão marcar presença em Tóquio."

Ainda vivemos tempos de pandemia, mas o presidente da Federação revela um raro aspeto positivo durante esta fase, "com alguns atletas que conseguiram ter uma preparação mais tranquila e sem grandes distrações, porque tratava-se de treinar, ir para casa e descansar com uma atividade exclusivamente dedicada ao treino, sem pressões, sem stress. Isso refletiu-se de uma forma positiva", garantiu Jorge Vieira.



Auriol Dongmo vai ser a primeira portuguesa a entrar em ação, em Torun, na Polónia, para uma qualificação no lançamento do peso. Uma prova que está agendada para as 18h15. Também nesta jornada inicial competem quatro dos fundistas portugueses que viajaram para a Polónia. Isaac Nader, Nuno Pereira e José Carlos Pinto estão nas eliminatórias de 1.500 metros e Mariana Machado nas provas de 3.000 metros.