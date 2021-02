Portugal procura qualificar-se para o Europeu de futebol feminino

© Miguel Pereira/Global Imagens (arquivo)

A seleção portuguesa feminina de futebol pode esta sexta-feira qualificar-se para o Europeu de 2021, adiado para o próximo ano devido à pandemia de Covid-19, caso se imponha na Finlândia, na penúltima jornada do Grupo E de apuramento.

O vencedor do jogo desta sexta-feira, em Helsínquia, com início às 18h15 (menos duas horas em Lisboa), garante o primeiro lugar da 'poule' e o apuramento direto, uma vez que passará a dispor de três pontos de vantagem sobre o adversário e vantagem no confronto direto, a uma jornada do fim.

Em declarações à TSF, o selecionador da equipa portuguesa de futebol feminino, Francisco Neto, afirma que há alguma ansiedade pela competição, mas que isso é normal.

"As jogadoras acima de tudo estão comprometidas e estão empenhadas com aquilo que são os nossos objetivos, claro que se nota que, desde que chegámos à Finlândia, já estão ansiosas por competir, mas isso é o normal a este nível. Estão focadas, estão tranquilas em relação àquilo que podem e que devem fazer, e estamos a fazer o nosso trabalho para nos representarmos nas melhores condições possíveis", declara.

"As jogadoras estão comprometidas e empenhadas" 00:00 00:00

Francisco Neto revela que a equipa vai tentar ser superior nas oportunidades de golo e no domínio do jogo com bola. "Será um jogo equilibrado, mas nós só teremos hipóteses de o vencer se conseguirmos controlá-lo, se conseguirmos ter a bola, se encaramos como de uma final se tratasse, porque se o jogo entra numa dimensão mais de duelos, se entra numa dimensão mais bola no ar, nós aí sabemos que temos mais alguma dificuldade e teremos de conseguir ter a bola connosco, dominá-la e jogá-la entre nós", admite.

Francisco Neto afirma que, acima de tudo, será um jogo "equilibrado" 00:00 00:00

Portugal e Finlândia, que empataram 1-1 em novembro de 2019, em Vila Nova de Famalicão, repartem a liderança, com 16 pontos, mais sete do que a Escócia, terceira classificada e adversária da equipa lusa na derradeira ronda, na terça-feira, já sem possibilidade de se apurar.

Mesmo em caso de derrota, a seleção treinada por Francisco Neto pode qualificar-se pela segunda vez para o Europeu, cuja fase final vai realizar-se em Inglaterra, pela via reservada aos segundos classificados, depois de se ter estreado na prova em 2017, nos Países Baixos, onde foi eliminada na primeira fase.