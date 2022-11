Portugal prossegue preparação para duelo contra Coreia do Sul

© Kirill Kudryavtsev/AFP

Por Lusa 30 Novembro, 2022 • 06:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal prossegue esta quarta-feira com a preparação para o jogo com a Coreia do Sul, o último da fase de grupos do Mundial2022 de futebol, num treino em que os titulares com o Uruguai e Raphaël Guerreiro devem marcar presença.

Na terça-feira, o selecionador luso, Fernando Santos, teve à disposição apenas 12 jogadores no relvado do centro de treinos de Al-Shahaniya, situado nos arredores de Doha, uma vez que os jogadores que alinharam de início contra os sul-americanos ficaram pelo ginásio a fazer trabalho de recuperação, juntamente com Raphäel Guerreiro, que rendeu o lesionado Nuno Mendes no jogo da segunda jornada do Grupo H.

No apronto agendado para as 17h30 locais (14h30 em Lisboa), que será aberto aos jornalistas durante os primeiros 15 minutos, não devem subir ao relvado, além de Mendes, o defesa Danilo e o médio Otávio, que constam igualmente no lote de indisponíveis.

Antes, partir das 16h45 (13h45), um jogador a designar vai falar aos jornalistas em conferência de imprensa.

Portugal venceu na segunda-feira o Uruguai por 2-0, com dois golos de Bruno Fernandes, e assegurou o apuramento para os oitavos de final, ocupando a liderança do Grupo H, com seis pontos, à frente do Gana, que tem três, enquanto os uruguaios e a Coreia do Sul têm ambos um.

A equipa das 'quinas' defronta na sexta-feira os sul-coreanos, treinados por Paulo Bento, na terceira e última jornada da fase de grupos, em jogo marcado para o Estádio Education City, em Doha, a partir das 18h00 locais (15h00 em Lisboa).