Conheça o onze de Portugal para o jogo com o Qatar

O Estádio Algarve, em Faro, vai acolher, a partir das 20h15, o segundo desafio de Portugal diante dos qataris em pouco mais de um mês, depois de, a 4 de setembro, a seleção nacional ter batido por 3-1 os anfitriões do próximo campeonato do Mundo, num jogo realizado na cidade húngara de Debrecen.

Onze de Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, José Fonte, Danilo, Nuno Mendes; William Carvalho, João Mário, Matheus Nunes; Gonçalo Guedes, André Silva e Cristiano Ronaldo

Na sexta-feira, durante a conferência de imprensa de antevisão ao desafio, Fernando Santos assumiu que será feita "alguma gestão" dos jogadores e indicou que o médio do Sporting e o avançado dos italianos do AC Milan "vão a jogo", algo que poderá não suceder com o guarda-redes Diogo Costa, outro jogador que procura estrear-se.

Portugal lidera o grupo A de qualificação para o campeonato do Mundo do próximo ano, com 13 pontos, mais dois do que a Sérvia (11), segunda colocada, e mais sete face ao Luxemburgo (seis), que é terceiro, com menos um jogo, à frente de República da Irlanda (dois) e Azerbaijão (um).

Suplentes de Portugal: Rui Patrício, Anthony Lopes, Pepe, Rúben Dias, Nélson Semedo, João Cancelo, João Moutinho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Palhinha e Rafael Leão