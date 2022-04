Portugal qualifica-se para o Mundial de andebol de 2023

© Lusa

A seleção portuguesa de andebol qualificou-se hoje para o Campeonato do Mundo de 2023, ao derrotar por 35-28 os Países Baixos, em Eindhoven, na segunda mão do 'play-off' de apuramento.

Três dias depois da derrota por 33-30 em Portimão, no jogo da primeira mão, Portugal recuperou dos três golos de desvantagem, após ter chegado ao intervalo a vencer os neerlandeses por 17-15.



A seleção portuguesa garantiu, assim, a quinta presença num Mundial, depois de ter participado nas edições de 1997, 2002, 2003 e 2021.



O Campeonato do Mundo de 2023 será disputado na Suécia e na Polónia, entre 11 e 29 de janeiro do próximo ano.