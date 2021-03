Portugal que reagir no Luxemburgo à "grande frustração" após o empate na Sérvia

© José Sena Goulão/Lusa

O médio Rúben Neves afirmou esta segunda-feira que Portugal quer reagir o mais depressa possível ao empate cedido na Sérvia (2-2) e vencer na terça-feira o Luxemburgo, em partida do Grupo A de apuramento para o Mundial2022.

"É o nosso trabalho, ultrapassar esses momentos, para estarmos 100% focados no próximo jogo. Foi uma grande frustração para todos, mas logo depois do jogo sabíamos que temos de reagir e de estar no nosso melhor", afirmou, em conferência de imprensa, referindo-se ao empate 2-2 cedido em Belgrado, no sábado.

O jogador do Wolverhampton antecipou um "jogo extremamente difícil" frente ao Luxemburgo, lembrando "o que aconteceu na última partida deles", que terminou com um surpreendente triunfo na República da Irlanda, por 1-0.

"Jogámos aqui recentemente, portanto conhecemo-los bem. Cabe-nos estar no máximo das nossas capacidades e, se assim for, somos uma seleção muito forte. Queremos levar os três pontos", disse Rúben Neves, recusando que o Luxemburgo tenha qualquer semelhança com o Azerbaijão, o primeiro adversário de Portugal na caminhada para o Mundial2022.

Por outro lado, Rúben Neves revelou que Cristiano Ronaldo "não pediu desculpa" à equipa, "nem tinha de o fazer", depois de no final do jogo com a Sérvia ter atirado a braçadeira de 'capitão' para o chão, em reação ao golo que não lhe foi validado e que teria dado a vitória à seleção nacional.

"O Ronaldo é um jogador e capitão exemplar. Todos nós sentimos a frustração dele naquele momento. Todos conhecemos bem o Cristiano e sabemos o que nos pode dar", disse o médio, que foi titular diante do Azerbaijão, mas que não atuou em Belgrado.

O encontro entre Portugal e o Luxemburgo está agendado para terça-feira, a partir das 19:45 (hora de Lisboa), na cidade do Luxemburgo, e será dirigido pelo russo Sergei Ivanov.

A seleção nacional estreou-se no Grupo A da qualificação europeia com um triunfo sobre o Azerbaijão (1-0), em Turim, antes de ceder um empate na visita à Sérvia (2-2), em Belgrado.

Portugal divide o topo da classificação com a Sérvia, ambos com quatro pontos, logo seguidos pelo Luxemburgo (três), que no sábado se estreou na fase de apuramento com uma surpreendente vitória por 1-0 na visita à República da Irlanda. Em duas partidas realizadas, os irlandeses ainda não pontuaram, tal como o Azerbaijão, que tem apenas um jogo disputado.