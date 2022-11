Portugal realiza derradeiro treino antes com embate com Uruguai

© José Sena Goulão/Lusa

Portugal realiza este domingo o derradeiro treino antes do embate com o Uruguai, da segunda jornada do Grupo H do Mundial 2022 de futebol, um treino em que Nuno Mendes e Otávio podem não estar presentes devido a problemas físicos.

O defesa-esquerdo esteve fora do triunfo com o Gana (3-2), na quinta-feira, e desde então não subiu ao relvado, enquanto o médio saiu com queixas do duelo inaugural e ainda não voltou a treinar-se com os restantes convocados, ficando a fazer trabalho de recuperação no ginásio.

De resto, será quase certo que o selecionador luso deverá contar com os outros 24 atletas no apronto agendado para as 18:00 (15:00 em Lisboa), no relvado do centro de treinos de Al-Shahaniya, situado nos arredores de Doha. Os primeiros 15 minutos vão ser abertos aos jornalistas.

Antes, a partir das 15:30 (12:30), Fernando Santos e um atleta a designar vão fazer a antevisão ao duelo com os uruguaios, em conferência de imprensa, no Centro Nacional de Congressos do Catar, em Doha.

A equipa das 'quinas' defrontará o Uruguai na segunda-feira, às 22h00 (19h00), e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 2 de dezembro, pelas 18h00 (15h00).

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo decorre até 18 de dezembro, no Catar.