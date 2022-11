Portugal realiza derradeiro treino antes da estreia no Mundial 2022

© José Sena Goulão/Lusa

Por Lusa 23 Novembro, 2022 • 06:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A seleção portuguesa de futebol realiza esta quarta-feira o último treino antes da estreia no Grupo H do Campeonato do Mundo, com o Gana, restando saber se o lateral Nuno Mendes estará à disposição no relvado.

O lateral-esquerdo do Paris Saint-Germain foi o único ausente no treino de terça-feira, tendo apenas feito trabalho de recuperação no ginásio, devido a dores musculares, sendo, por isso, a única dúvida para o derradeiro apronto antes do primeiro jogo no Mundial2022.

Portugal tem uma sessão agendada para as 18h00 locais (15h00 em Lisboa), no centro de treinos de Al-Shahaniya, com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas.

Antes, a partir das 14h45 (11h45), o selecionador nacional, Fernando Santos, e um jogador a designar vão fazer a antevisão ao encontro com o Gana, no Centro Nacional de Congressos do Qatar, local em que são realizadas todas as conferências de imprensa de antevisão de todos os jogos.

Portugal e Gana jogam na quinta-feira, às 19h00 locais (16h00 em Lisboa), no Estádio 974, em Doha, em jogo do Grupo H do Mundial2022.

A equipa das 'quinas' defrontará, depois, o Uruguai, em 28 de novembro (22h00 locais), e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 02 de dezembro (18h00).

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo decorre até 18 de dezembro, no Qatar.