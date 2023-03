Portugal realiza segundo treino com vista ao arranque da qualificação para Euro2024

© Filipe Amorim/Global Imagens

A seleção portuguesa de futebol realiza esta terça-feira o segundo treino de preparação para a estreia no Grupo J da fase de qualificação do Euro2024, diante do Liechtenstein, que deverá contar novamente com os 25 convocados por Roberto Martínez.

Na segunda-feira, os atletas chamados pelo técnico espanhol realizaram trabalho de recuperação, em bicicletas estáticas e em colchões colocados no relvado, sendo que esta terça-feira devem efetuar exercícios com e sem bola, durante os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

O apronto está agendado para as 17h30, no principal relvado da Cidade do Futebol, em Oeiras, e será antecedido de conferência de imprensa com um jogador a designar, pelas 16h45.

Portugal tem estreia marcada no Grupo J de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024 na quinta-feira, diante do Liechtenstein, pelas 19h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, num encontro que será dirigido pelo norueguês Espen Eskas.

Três dias depois, no domingo, a equipa das quinas desloca-se ao Estádio do Luxemburgo, para defrontar a seleção local, igualmente a partir das 19h45 (hora em Lisboa).

Bósnia-Herzegovina, Eslováquia e Islândia são as outras seleções que integram a poule J de qualificação para o Euro2024, com Portugal a precisar de ficar num dos dois primeiros lugares para ter acesso direto à fase final da prova marcada para a Alemanha (14 de junho a 14 de julho de 2024).