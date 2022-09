Portugal realiza último treino antes do embate decisivo com Espanha

Vitinha, Gonçalo Ramos, Diogo Jota e Matheus Nunes em treino © Miguel A. Lopes/Lusa

Por Lusa 26 Setembro, 2022 • 08:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A seleção portuguesa de futebol realiza esta sexta-feira o derradeiro treino antes do embate decisivo diante da Espanha, em Braga, o último do Grupo A2 da Liga das Nações, uma sessão que deverá contar com todos os convocados.

No domingo, a equipa principal das 'quinas' treinou ainda na cidade de Praga, onde, no sábado, goleou a República Checa (4-0), mas apenas subiram ao relvado os suplentes utilizados, aqueles que não foram opção e João Félix, que integrou pela primeira vez os trabalhos, após debelados os problemas físicos.

Esta segunda-feira, a sessão de treino está agendada para as 11h00, no campo de treinos do Sporting de Braga, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, antes de ter início, às 12h30, a conferência de imprensa de antevisão ao duelo ibérico, com a presença do selecionador luso, Fernando Santos, e um jogador a designar, no Estádio Municipal de Braga.

Portugal lidera a 'poule' A2, com 10 pontos, contra oito da Espanha, que foi derrotada em Saragoça, por 2-1, pela Suíça (terceira, com seis), enquanto os checos são últimos, com quatro.

Na terça-feira, Portugal recebe a Espanha, em Braga, a partir das 19h45.

A formação das 'quinas', vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, ao bater na final os Países Baixos, precisa de vencer o agrupamento para chegar à 'final four' da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.

Os quatro vencedores dos grupos da Liga A qualificam-se para a fase final, que inclui meias-finais, final e partida de atribuição do terceiro lugar. A 'final four' da terceira edição da prova será realizada em junho de 2023.