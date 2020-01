Portugal-Suíça de futebol feminino sub-17 cancelado devido a surto gripal

© Álvaro Isidoro / Global Imagens

O primeiro de dois particulares entre Portugal e Suíça de futebol feminino sub-17, marcado para esta segunda-feira, foi cancelado devido a um surto gripal na equipa suíça, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A partida, marcada para as 15h na Cidade do Futebol, em Oeiras, distrito de Lisboa, foi cancelada devido a doença, "que provocou a indisponibilidade de várias atletas e membros da equipa técnica", com o selecionador português, Carlos Sacadura, a marcar, em substituição, dois treinos para esta segunda-feira.

As duas equipas têm um segundo jogo marcado para as 15h de quarta-feira, com Portugal a preparar a Ronda de Elite de qualificação para o Europeu da categoria, que será disputada em março.