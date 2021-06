Portugal tem de ter cuidado com as "transições rápidas ofensivas" da Hungria

"Têm jogadores rápidos no ataque e as transições ofensivas é o momento em que Portugal deve ter mais atenção" © Gerardo Santos/Global Imagens

Por António Botelho, enviado especial da TSF em Budapeste 15 Junho, 2021 • 08:11

A Hungria é uma seleção que vale pelo coletivo, pela coesão e tem jogadores rápidos no ataque. Está deixado o aviso à seleção portuguesa. O alerta é deixado por João Nunes, futebolista que joga na Hungria, na Puskás Akadémia, em entrevista à TSF, garantindo que a equipa magiar tem jogadores de muita qualidade, por isso, Portugal não terá tarefa fácil na estreia no Europeu.

"Muitos deles estão em grandes campeonatos, em grandes equipas. Eles têm Jogadores com valor, tecnicamente fortes e que a nível coletivo se complementam bem. É uma equipa que pode dar trabalho a Portugal", considera João Nunes, atual defesa-central do 2.º classificado do campeonato húngaro de futebol.

Este português que vive em Budapeste e acompanha diariamente o futebol húngaro acredita que a Hungria pode "decidir" este grupo. Na opinião de João Nunes, a Hungria é "outsider no grupo, por isso, quem perder pontos com a Hungria pode pagar caro. A Hungria é uma equipa que não tem nada a perder e tem, seguramente, qualidade para tirar pontos a qualquer adversário."

Olhando individualmente para a Hungria, João Nunes aponta o avançado da equipa Ádám Szalai como a "referência no ataque", mas há mais: "do lado esquerdo há o Roland Sallai, o Adam Nagy no meio, que também é um jogador com muita qualidade, e ainda o Négo que é muito rápido", considera o defesa formado no Benfica.

Mas mais que individualidades, esta Hungria vale pelo coletivo: "Vale no seu todo, vale pela coesão, pela entrega que dá ao jogo. Aí podem criar problemas. Têm jogadores rápidos no ataque e as transições ofensivas deles é o momento em que Portugal deve ter mais atenção", sublinha, à TSF, o jogador português.

João Nunes vive e joga há um ano na Hungria e, por isso, conhece bem como são os adeptos húngaros nos estádios: "São fervorosos, principalmente quando estão a apoiar a seleção. Vivem muito o seu país, vivem muito a sua seleção. O estádio vai estar cheio e tenho a certeza de que eles vão demonstrar o seu apoio."