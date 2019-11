© André Vidigal / Global Imagens

Carlos Fangueiro é o treinador que lidera, por esta altura, o campeonato luxemburguês. É ao serviço do Union Titus Pétange que o português tem alcançado o sucesso no campeonato do Luxemburgo.

Este domingo, a presença portuguesa promete aumentar ainda mais, com a seleção portuguesa de visita, num jogo a contar para a fase de apuramento do Euro2020. Entre as dificuldades que a seleção capitaneada por Cristiano Ronaldo pode encontrar está o relvado do Stade Josy Barthel.

Em entrevista à TSF, o técnico luso reconhece que o campo de jogo tem sofrido com a quantidade de jogos que sofreu esta temporada, mas defende que tal não pode servir de desculpa para Portugal.

"Em condições normais é um estádio com um bom tapete para jogar futebol", algo que não se verifica por estes dias. O Dudelange, representante do Luxemburgo nas competições europeias, tem usado o estádio e "muito recentemente fizeram um jogo lá com muita chuva".

Apesar de as condições do terreno não serem as ideais, não há dúvidas: "Portugal tem mais do que qualidade para se impor de início e ganhar o jogo."

E bilhetes?

Com o aviso a Portugal feito, Carlos Fangueiro quer ver - na primeira pessoa - como é que a seleção nacional vai tomar conta da partida. Vai ao estádio com alguns amigos, mas não bilhetes para a família.

"Os bilhetes esgotaram há cerca de um mês. Vou estar presente, vou ver com muita paixão. É um privilégio e uma honra enorme ver a equipa do meu país, que amo, ao vivo", reconhece o técnico.

O astro que maior expectativa cria é o suspeito do costume: Cristiano Ronaldo. Depois do hattrick desta quinta-feira à Lituânia, Carlos Fangueiro espera mais uma exibição histórica do capitão português e, quem sabe, um recorde.

"Que faça já amanhã tudo o que é necessário para bater esse recorde." Ronaldo já leva 98 golos ao serviço da seleção portuguesa e está a 11 do recordista ao nível de seleções, o iraniano Ali Daei, que acabou a carreira internacional com 109 tentos.

"Primeiramente é para conseguir a classificação para o Europeu, mas todos esperamos que o Cristiano possa bater o recorde o quanto antes", deseja o português, antigo jogador de Leixões, Vitória de Guimarães e Gil Vicente, que passou também pelo Milwall, em Inglaterra.