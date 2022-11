"Portugal tem melhor equipa." Português a viver no Uruguai confessa ter "coração dividido"

A seleção portuguesa defronta esta segunda-feira o Uruguai © Noushad Thekkayil/EPA

A seleção nacional joga esta segunda-feira com o Uruguai. Em dia de pegar nas bandeiras, cachecóis e vestir as camisolas, a rigor, Fernando Vilar, jornalista português que vive há mais de 50 anos no Uruguai, confessa à TSF que terá o coração dividido.

"Tenho o coração dividido porque sou português, tenho coisas muito bonitas em Portugal, muitas lembranças. Portugal faz-me emocionar muito, mas casei aqui, tenho as minhas filhas aqui, os meus netos aqui. Se Portugal ganhar, eu vou ficar contente, mas só eu. Eles vão ficar todos tristes. Então talvez fique mais contente se ganhar o Uruguai porque vou ver a felicidade de todos eles. Normalmente deixa-me mais feliz um empate, mas hoje, qualquer que seja o resultado, vou ficar um pouco triste por uns ou por outros", explicou à TSF Fernando Vilar.

No entanto, o português aposta na vitória da seleção nacional.

"Portugal tem melhor equipa do que o Uruguai, melhores individualidades, mas aqui todos dizem que o Uruguai vai ganhar quando falam alto. Quando falam baixinho dizem que é muito difícil. Há quatro anos fiquei contente com o golo do Uruguai, como português, mas quando Portugal fez o segundo deixei cair algumas lágrimas pela minha família. Fico feliz pelas pessoas daqui, mas acho que hoje vai ganhar Portugal porque está muito melhor do que o Uruguai", defende o jornalista português.

Ouça as declarações de Fernando Vilar à TSF 00:00 00:00

Fernando Vilar contou que já fez um programa de rádio esta manhã e agora vai começar a preparar-se para ver o jogo.

"Vou ver a beber mate. Tenho algumas garrafas de Alvarinho aqui, mas são para beber ao meio-dia quando a família se junta. O mate tenho sempre aqui à mão, o Alvarinho é para tempos melhores", acrescentou.

A seleção portuguesa defronta esta segunda-feira o Uruguai, na segunda jornada do Grupo H do Mundial2022, sendo que uma vitória garantirá já à equipa das quinas a qualificação para os oitavos de final da prova.

Depois do triunfo sobre o Gana por 3-2, Portugal terá pela frente aquele que, à partida, será o principal rival na luta pela primeira posição do grupo, num encontro agendado para as 22h00 locais (19h00 em Lisboa), em Lusail, e que encerra a segunda ronda da fase de grupos.

A seleção nacional ocupa a liderança, com três pontos, à frente da Coreia do Sul, de Paulo Bento, e do Uruguai, ambos com um, enquanto o Gana, que joga com os sul-coreanos, é último, sem qualquer ponto.