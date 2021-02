Portugal procura na Finlândia a vitória que garante um lugar no Europeu

© Miguel Pereira/Global Imagens (arquivo)

A seleção portuguesa de futebol tenta, esta sexta-feira, em Helsínquia, o apuramento para o campeonato da Europa de futebol feminino, que acontece em 2022, em Inglaterra.

O selecionador nacional, Francisco Neto, escolheu o seguinte 11 inicial para este jogo: Mónica Mendes, Carole Costa, Sílvia Rebelo, Joana Marchã; Tatiana Pinto, Andreia Norton e Dolores Silva; Ana Borges, Cláudia Neto e Diana Silva.

Onze da Finlândia: Korpela; Westerlund, Kuikka, Franssi e Hyyrynen; Oling, Franssi e Alanen; Sallstrom, Summanen e Engman.

Portugal e Finlândia dividem, por esta altura, o primeiro lugar do grupo de apuramento, com os mesmos pontos e já depois de um empate a uma bola em território português.

Em caso de vitória portuguesa, tanto Portugal como a Finlândia garantem o primeiro lugar e o apuramento direto para a fase final do Europeu. Se não vencer, Portugal disputa o play-off de acesso.

Nos outros jogos do grupo de Portugal, jogados esta tarde, a Escócia venceu o Chipre por 10-0. Embora já não tenham hipóteses de qualificação, as escocesas ainda jogam com Portugal na próxima terça-feira.