Portugal defronta Itália na final do Europeu de sub-19

Os adversários defrontam-se na final de domingo, às 20h00

Portugal vai reencontrar a Itália na final do Campeonato da Europa de futebol de sub-19, depois de os italianos terem vencido esta quinta-feira a Espanha, por 3-2, na segunda meia-final da competição que decorre em Malta.

Depois de Vignato (52 minutos) e Pisilli (66) marcarem para os italianos e de Barberá (58) e Gasiorowski (74) terem empatado por duas vezes para os espanhóis, o golo decisivo dos transalpinos chegou por intermédio de Lipani (85).

A Itália será, assim, o adversário de Portugal na final de domingo, às 21h00 locais (20h00 em Lisboa), sendo que os portugueses golearam a Noruega na outra meia-final, por 5-0, com golos de Gustavo Sá, Hugo Félix, Rodrigo Ribeiro, por duas vezes, e Carlos Borges.

As duas formações já se defrontaram neste Europeu, há precisamente uma semana, num jogo da segunda jornada do Grupo A que terminou com um triunfo robusto da equipa das quinas, por 5-1.

Esta será a terceira vez que Portugal e Itália se encontram na final de um Europeu de sub-19, com os transalpinos a vencerem o duelo de 2003 (2-0) e os portugueses a imporem-se na decisão de 2018 (4-3), a única que a equipa das 'quinas' venceu nas cinco anteriores que disputou.