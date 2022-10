Portugal vai jogar presença no Mundial feminino com Camarões ou Tailândia

© Estela Silva/Lusa

A seleção portuguesa feminina de futebol vai defrontar o vencedor do embate entre Camarões e Tailândia no 'play-off' Intercontinental, em 22 de fevereiro de 2023, em Hamilton, num embate em que estará em jogo a presença no Mundial2023.

Segundo ditou o sorteio realizado esta sexta-feira em Zurique, na Suíça, Portugal mede forças na final do Grupo A com camaronesas (no 58.º lugar do ranking FIFA) ou tailandesas (41.º), que se defrontam em 18 de fevereiro, também em Hamilton.

Em declarações à TSF, o selecionador nacional, Francisco Neto, considera, por se tornarem jogos a eliminar, que a probabilidade de ganhar é 50/50. "Temos de ter o máximo de respeito pelos nossos adversários, temos equipas muito experientes e, quem acompanha futebol feminino percebe que a questão do ranking, quando se fala de uma questão intercontinental, não é tão fácil de prever".

"Nós na Europa normalmente fazemos mais jogos que nos outros continentes para os apuramentos, ou seja, conseguimos amealhar mais pontos e, por isso, o ranking pode não refletir o real valor das equipas", avisa.

A formação das 'quinas', que esteve na fase final dos últimos Europeus (2017 e 2022), procura a primeira presença num Mundial, cuja nona edição está marcada para a Austrália e a Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto de 2023.