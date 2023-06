Penálti perto do fim e ajuda da Geórgia levam Portugal aos quartos do Euro sub-21. Veja os golos

© Federação Portuguesa de Futebol

Por TSF com Lusa 27 Junho, 2023 • 19:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A seleção portuguesa sub-21 venceu esta terça-feira a Bélgica (2-1) na última jornada da fase de grupos do Euro da categoria e aproveitou o empate entre os Países Baixos e a Geórgia para se qualificar para os quartos de final da competição.

A precisar sempre de vencer para poder ambicionar seguir em frente e de que a Geórgia não perdesse diante dos neerlandeses, a equipa portuguesa adiantou-se no marcador por João Neves, aos 56 minutos, permitiu ainda o empate aos belgas, que marcaram por Vertessen, aos 65, mas Tiago Dantas, na conversão de uma grande penalidade, aos 89, anotou o tento do triunfo.

Euro Sub 21

Portugal 1-0 Belgica



JOÃO NEVES GOLAÇO pic.twitter.com/fYdUHGe8SP - Fabio.B (@Fabio_9_B) June 27, 2023

Portugal 2-1 Belgium, Tiago Dantas pic.twitter.com/kGSJnupXJN - Follow main acc @FootColic (@ColicG30583) June 27, 2023

Portugal assegurou assim o segundo lugar do Grupo, com quatro pontos, e marcou encontro com a Inglaterra, vencedora do Grupo C, nos quartos de final, em jogo agendado para o próximo domingo, enquanto a Geórgia, que empatou 1-1 com os Países Baixos, conquistou o primeiro lugar, com cinco pontos, afastando os neerlandeses e os belgas, que acabaram nos dois últimos lugares.