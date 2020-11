Portugal vence Bielorrússia e aproxima-se do Europeu de sub-21

© Rodrigo Antunes/Lusa

A seleção portuguesa de sub-21 venceu esta quinta-feira a congénere da Bielorrússia por 3-0, em jogo do grupo 7 de apuramento para o Europeu de futebol da categoria, disputado em Portimão.

A equipa portuguesa adiantou-se cedo no marcador, através de um golo na própria baliza de Prishchepa, quando tentava cortar um cruzamento de Jota, e, aos 19, já vencia por 2-0, depois de Fábio Vieira ter convertido uma grande penalidade. Em cima dos 90 minutos, Gonçalo Ramos ampliou para 3-0, na conversão de outra grande penalidade, estreando-se assim a marcar pela equipa sub-21.

Com este triunfo, Portugal manteve o segundo lugar do grupo 7, agora com 21 pontos, menos três do que os comandantes Países Baixos, numa altura em que faltam dois jogos a cada seleção e a equipa 'laranja' ainda vem a Portugal jogar.

A passagem à fase final dos dois primeiros deste grupo está praticamente assegurada, numa fase de qualificação em que o vencedor se apura diretamente, mais os cinco melhores segundos classificados.