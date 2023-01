Portugal vence Cabo Verde e segue na luta pelos quartos de final do Mundial de andebol

© Tamas Kovacs/EPA

A seleção portuguesa de andebol manteve-se esta sexta-feira na luta por uma vaga nos quartos de final do Campeonato do Mundo de andebol, ao vencer Cabo Verde por 35-23, no segundo jogo no Grupo II da Ronda Principal.

Em Gotemburgo, Portugal atingiu o intervalo a vencer por apenas dois golos (14-12), mas acabou por se impor no decorrer do segundo tempo, alcançando a primeira vitória nesta segunda fase da competição, depois de na quarta-feira ter cedido um empate 28-28 com o Brasil.

A seleção nacional está na segunda posição do Grupo II, com cinco pontos, menos um do que a líder Suécia e mais um face à Islândia, terceira, que se defrontam esta sexta-feira também em Gotemburgo.

No domingo, Portugal defrontará a Suécia no terceiro e derradeiro encontro na Ronda Principal.