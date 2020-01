Portugal vence ex-campeões do Mundo no arranque do Euro de Andebol

O jogador português, Daymaro Salina Amador em ação frente a França © Ole Martin Wold/EPA

A seleção portuguesa venceu esta sexta-feira a França, por 28-25, na sua estreia no Euro2020 de andebol, em jogo da primeira jornada do Grupo D, disputado no pavilhão Trondheim Spectrum, na Noruega.

Ao intervalo, a 'equipa das quinas' já vencia os franceses por 12-11, com Portugal a aumentar a vantagem na segunda parte, com o resultado final a assinalar 28-25.

Portugal já tinha vencido os franceses há menos de um ano, por 33-27, em Guimarães, tendo sido depois derrotado em Estrasburgo, por 33-24, em jogos do grupo 6 de qualificação para o Europeu.

Várias baixas e grupo difícil

O treinador lamentou a ausência do ponta esquerdo Fábio Vidrago, do lateral esquerdo Fábio Magalhães e do central Miguel Martins no treino de sexta-feira, por estarem a recuperar de uma gripe, o que deverá condicionar a utilização dos três jogadores.



A 'equipa das quinas' defronta ainda a anfitriã Noruega, vice-campeã mundial em exercício, e a estreante Bósnia-Herzegovina, no segundo encontro do agrupamento D.



Portugal, que disputa pela sexta vez o Europeu (no qual tem como melhor resultado o sétimo lugar alcançado em 2000, na Croácia), defronta os bósnios no domingo e encerra a participação na fase inicial da prova na terça-feira, frente aos noruegueses, sempre em Trondheim.