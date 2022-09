Portugal vence Sérvia e continua na luta por um lugar no Mundial2023 feminino

© Carlos Vidigal Jr / Global Imagens (arquivo)

A seleção portuguesa de futebol feminino venceu esta sexta-feira por 2-1 na Sérvia, em jogo da nona e penúltima jornada do grupo H de qualificação para o Mundial 2023, mantendo-se na luta por uma vaga na fase final da competição.

Em Stara Pazova, as anfitriãs inauguraram o marcador por Andjela Frajtovic (seis minutos), mas a equipa comandada por Francisco Neto deu a volta através de Joana Marchão (39) e Kika Nazareth (45+1), subindo, desta forma, ao segundo lugar do grupo, com 19 pontos, a dois da líder Alemanha (21), que joga com a Turquia no sábado, e com mais um face às sérvias (18), terceiras.

Na derradeira ronda, Portugal vai receber a Turquia, em Vizela, na terça-feira, no mesmo dia em que a Alemanha visita a Bulgária e a Sérvia joga em Israel, sendo que búlgaras (últimas, sem pontos), israelitas (quintas, com nove) e turcas (quartas, com 10) já não têm qualquer hipótese de se qualificarem.

Apenas o primeiro classificado de cada um dos nove agrupamentos se apura diretamente para o Mundial2023, enquanto os segundos classificados terão de disputar um 'play-off' de acesso à competição que se disputará entre 20 de julho e 20 de agosto do próximo ano, na Austrália e na Nova Zelândia.