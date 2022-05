Portugal volta a vencer e fica muito perto dos quartos de final do Euro sub-17

Portugal garante o apuramento caso não perca contra a Dinamarca © FPF

A seleção portuguesa de sub-17 voltou a vencer no Europeu de futebol da categoria, desta vez diante da Suécia (4-2), e ficou muito próxima do apuramento para os quartos de final da competição que decorre em Israel.

Já com o selecionador José Lima no banco, depois de falhar o jogo inaugural com a Escócia (vitória por 5-1) devido a infeção com o novo coronavírus, Portugal continuou a demonstrar que é um dos favoritos, apesar de um susto inicial.

Com três mexidas em relação ao primeiro jogo, a entrada do guarda-redes Francisco Silva, do lateral-direito Martim Fernandes e do avançado Rodrigo Ribeiro, por troca com Diogo Fernandes, João Conceição e Ivan Lima, a equipa deu resposta positiva.

O jogo no Estádio Municipal de Lod foi quase de sentido único, pese embora o golo praticamente a frio da Suécia, que, aos sete minutos, viu-se a vencer, após um cruzamento da esquerda de Tanor, a que Kanga respondeu.

Portugal parecia que ainda não tinha entrado no jogo, mas a resposta não tardou muito, assumindo a partir daí o controlo, e foi uma questão de tempo até provocar a 'cambalhota' no marcador, ainda antes do intervalo.

Depois de algumas ameaças, em especial um cabeceamento de Rodrigo Ribeiro com perigo (17 minutos), foi o mesmo jogador a fazer o 1-1, aos 32 minutos, com o avançado do Sporting a cabecear, desta vez com êxito, após cruzamento de Martim Fernandes.

O golo animou ainda mais a equipa, que rapidamente 'virou' o jogo: o médio João Veloso fez de trivela o 2-1, aos 37 minutos, após um roubo de bola, e Afonso Pereira o 3-1, aos 45+1, com um remate à entrada da área.

Na segunda metade, Portugal foi menos lúcido no último terço de terreno, mas, ainda assim, com volume ofensivo suficiente para chegar ao 4-1, com João Veloso a bisar, aos 60 minutos, após passe na direita de Afonso Moreira, em nova perda dos suecos.

A partir daqui o selecionador português aproveitou para 'refrescar' a equipa com várias mudanças, depois de também Roger Franzén operar algumas mudanças na Suécia, ambos com cinco substituições.

Nos suecos, ainda entrou Leonardo Oliveira, avançado da formação do Famalicão, esta época com jogos nos juvenis e juniores, que apontou o quarto golo da formação nórdica, numa 'bomba' aos 80 minutos, um minuto depois de entrar.

Com este triunfo, Portugal lidera o grupo D com seis pontos, podendo garantir na segunda-feira o apuramento e até mesmo o triunfo no grupo caso não perca com a Dinamarca na última jornada, sendo secundado por dinamarqueses e suecos, ambos com três pontos, enquanto a Escócia ocupa o último lugar, sem qualquer ponto.