Português Bê Martins eleito melhor jogador de futebol de praia do mundo

O internacional português Bê Martins, de 32 anos, venceu esta sexta-feira o prémio de melhor jogador do ano no futebol de praia, a maior distinção da modalidade em termos mundiais, numa gala da Beach Soccer Worldwide realizada no Dubai.

Martins, um dos esteios da seleção e do Sporting de Braga, um de vários clubes que representou este ano, bateu o suíço Noël Ott e o espanhol Chiky Ardil na corrida ao galardão, integrando ainda o Melhor '5' da temporada para o organismo que rege o desenvolvimento da modalidade.

A gala viu ainda o antigo capitão da seleção Madjer, ele próprio várias vezes considerado o melhor do mundo, receber o Prémio Lenda, com a Euro Winners Cup na Nazaré nomeada para Melhor Evento, perdendo para uma taça organizada em El Salvador.

"Este prémio não é só meu, é de todos os que me apoiaram até chegar aqui. (...) A cada ano que passa, o futebol de praia cresce e quero crescer com ele. Este troféu só me motiva a continuar a manter-me neste nível, e que o consiga fazer muitos anos", declarou Martins, visivelmente emocionado e já com o troféu nas mãos.

Em 2021, foi o irmão de Bê, Léo, o nomeado, ficando em terceiro lugar, num ano dominado pelo japonês Ozu Moreira. É o terceiro luso a vencer, depois de Madjer (2015 e 2016) e Jordan Santos (2019).

