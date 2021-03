João Almeida é líder da Volta à Catalunha. Português em 6.º do ranking mundial

João Almeida © Toni Albir/EPA

Por Lusa/TSF 23 Março, 2021 • 16:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O português João Almeida (Deceuninck-QuickStep) subiu esta terça-feira à liderança da geral individual da Volta à Catalunha em bicicleta, ao ser terceiro no contrarrelógio da segunda etapa, ganha pelo australiano Rohan Dennis (INEOS).

Com um tempo de 22.27 minutos, necessários para cumprir os 18,5 quilómetros em Banyoles, Dennis venceu o 'crono', à frente de dois homens da Deceuninck-QuickStep: o francês Rémi Cavagna, segundo, a cinco segundos, e Almeida, a 28.

Nas contas da geral individual, o ciclista luso ocupa agora o primeiro lugar, com menos de um segundo de vantagem para o norte-americano Brandon McNulty (UAE Emirates), segundo, e três segundos para o espanhol Luis León Sánchez (Astana), terceiro colocado.

Depois de ter sido 27.º na primeira etapa, o português, de 22 anos, prossegue a boa forma numa temporada de 2021 em que acabou a Volta aos Emirados Árabes Unidos em terceiro e o Tirreno-Adriático em sexto, depois de em 2020 ter liderado a Volta a Itália durante 15 dias.

O contrarrelógio, em que o português fez o terceiro 'top 10' na especialidade só este ano, fez a primeira seleção entre favoritos à vitória final, colocando Almeida na frente, mas também 'consagrou' um grande tempo de Rohan Dennis, que não vencia desde os Mundiais de 2019, então o segundo título seguido na especialidade.

"Estou aliviado. Passou muito tempo entre vitórias, tem sido difícil. Mas é ótimo voltar a estar no topo, é fantástico. A equipa sempre apoiou e acreditou que podia fazê-lo", explicou, após ver confirmado o triunfo, 545 dias depois do último, e o primeiro com a INEOS.

Na quarta-feira, a terceira etapa liga o canal olímpico de Castelldefels à estância de esqui Vallter2000, que encerra uma tirada de 203,1 quilómetros com uma ascensão de categoria especial, o primeiro teste à liderança de Almeida.