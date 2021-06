Português Neemias Queta vai participar no Draft Combine da NBA

© Fábio Poço/Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 10 Junho, 2021 • 19:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O português Neemias Queta vai participar no 'Draft Combine' da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), de 21 a 27 de junho, em Chicago, confirmou à agência Lusa o ex-poste dos Utah State Aggies.

O evento junta os jovens mais promissores dos campeonatos universitários dos Estados Unidos, com a realização de uma série de jogos de cinco contra cinco, exercícios, medições, exames médicos e entrevistas sob observação das 30 franquias da NBA.

Neemias Queta, de 21 anos, já participou no 'Draft Combine' em maio de 2019, no ocaso da primeira de três épocas ao serviço dos Utah State Aggies, que guiou aos triunfos na conferência Mountain West nesse ano e em 2020 e ao vice-campeonato há três meses.

Formado entre Barreirense e Benfica, o melhor rookie e defesa desse torneio ainda se declarou elegível para o draft da NBA em 2019, mas viria a recuar na decisão antes do evento de recrutamento, optando por continuar a evoluir em Logan, no estado do Utah.

Neemias Queta voltou a ser considerado o melhor defensor e integrou o "cinco ideal" de Mountain West em 2020/21, temporada na qual se despediu dos Utah State Aggies com médias de 14,9 pontos, 10,1 ressaltos, 3,3 desarmes de lançamento e 2,0 assistências.

Recordista de desarmes num só jogo (nove) e na temporada (97) perante as quase 350 instituições do escalão máximo do basquetebol universitário norte-americano (NCAA), esteve ainda no lote de quatro finalistas ao galardão Naismith de melhor defesa do ano.

Em 29 de março, o poste, de 2,13 metros de altura, 2,29 metros de envergadura (com os braços esticados para cima) e 111 quilos, anunciou que se tinha tornado novamente elegível para o próximo 'draft' da NBA, procurando ser o primeiro português a atuar no mais mediático campeonato do mundo.

O poste internacional luso prescindiu de uma possível penúltima temporada pelos Utah State Aggies para apostar no evento de recrutamento, aprazado para 29 de julho e com uma anterior passagem sem sucesso do compatriota João 'Betinho' Gomes, em 2007.

Natural de Lisboa e filho de pais guineenses, Neemias Queta passou ultimamente a ser representado pelo espanhol Enrique Villalobos, ex-jogador do Real Madrid, entre 1988 e 1992, e membro da BDA Sports International, empresa do conceituado agente Bill Duffy.

Essa entidade tem representado a principal porta de entrada de basquetebolistas não americanos na NBA, casos do esloveno Luka Doncic, 'estrela' dos Dallas Mavericks, além de algumas figuras reformadas, como o canadiano Steve Nash ou o chinês Yao Ming.

Após uns dias de férias em Portugal, Neemias Queta regressou aos Estados Unidos em maio para retomar os treinos em Santa Barbara, na Califórnia, na companhia dos técnicos da BDA Sports e de outros cinco atletas daquela empresa que se declararam ao draft.

Quetão, como é apelidado Neemias Esdras Queta Barbosa, cresceu no Vale da Amoreira, no concelho da Moita, e ganhou uma bolsa universitária para abraçar o sonho americano em 2018, almejando ser um dos 60 basquetebolistas elegidos nas duas rondas do draft.

A ordem de escolha das 30 franquias vai ser sorteada em 22 de junho e os jogadores interessados em ingressar na NBA poderão desistir até 19 de julho, sendo que quem não for selecionado neste recrutamento poderá, ainda assim, ser contratado posteriormente.