A atleta portuguesa Auriol Dongmo garantiu este domingo marca de qualificação no lançamento do peso para os Jogos Olímpicos Toquio2020, ao vencer a prova no Grande Prémio do Brasil.

A atleta do Sporting lançou a 18,57 metros, sete centímetros acima do mínimo pedido pela Federação Portuguesa de Atletismo para os Jogos, adiados para 2021 devido à pandemia de Covid-19.

Dongmo, nascida nos Camarões, é recordista nacional, com uma marca de 19,53 metros.