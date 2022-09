Portuguesa Sofia Araújo eliminada nos oitavos de final do World Padel Tour em Cascais

© Getty Images/Cavan Images RF (arquivo)

A portuguesa Sofia Araújo e a parceira espanhola Marta Talaván foram hoje eliminadas nos oitavos de final do Cascais Open 2022, torneio português pontuável para World Padel Tour (WPT), que decorre até domingo nos Jardins do Casino, no Estoril.

A lisboeta (19.ª WPT), única representante nacional que sobreviveu à ronda inicial, e Talaván foram derrotas pelas espanholas Verónica Virseda (17.ª) e Bárbara Las Heras (18.ª), finalistas do Marbella Masters e campeãs, no final de agosto, do Aragón Challenger, em três equilibrados 'sets', por 6-4, 6-7 (5-7) e 6-2.

Apesar do duelo equilibrado e de ter igualado o desafio no 'tie break' do segundo 'set', a dupla luso-espanhola cedeu a passagem a Virsdae e Las Heras, que nos quartos de final vão defrontar as espanholas Gema Triay e Alejandra Salaza, líderes do 'ranking' WPT.

Na competição masculina, à semelhança da feminina, os principais favoritos também seguiram em frente no torneio português, com Alejandro Galán e Juan Lebrón, primeiros cabeças de série e vencedores de quatro títulos esta temporada, a baterem facilmente na estreia Ramiro Moyano e Francisco Gil, por duplo 6-1

Já o número três do mundo, o argentino Agustín Tapia, e o compatriota Sanyo Gutiérrez precisaram de três partidas para afastar Joan Sanz e Miguel Lamperti, pelos parciais de 6-1, 2-6 e 7-5, para garantir a passagem aos quartos de final do Cascais Open 2022.

O Cascais Open 2022 é o 20.º torneio do calendário do WPT e reúne, nos Jardins do Casino, em Cascais, os melhores jogadores de padel do mundo.