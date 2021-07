Portuguesa Tamila Holub falha final dos 800 livres na natação

Tamila Holub © Orlando Almeida/Global Imagens

A nadadora portuguesa Tamila Holub falhou, esta quinta-feira, a qualificação para a final da prova dos 800 metros livres dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao terminar na 25.ª posição das eliminatórias.

A competir na segunda das quatro séries, Holub concluiu a prova em 8.40,04 minutos, falhando o apuramento para a final, depois de já ter tido o mesmo destino nos 1.500 metros, ao terminar as eliminatórias na 22.ª posição.

O tempo de Holub ficou ainda longe do recorde de Portugal, pertença de Diana Durães desde 2018, com 8.29,33 minutos, numa ronda de qualificação em que a estrela norte-americana Katie Ledecky foi a mais rápida, com o tempo de 8.15,67.

