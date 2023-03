Portuguesa Yolanda Hopkins destaca incrível quinto lugar em Peniche

© Lusa

Por Lusa 14 Março, 2023 • 10:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A surfista portuguesa Yolanda Hopkins realçou esta terça-feira que conquistar o quinto lugar na prova de elite da Liga Mundial de Surf (WSL) é "incrível", mas quer voltar a Peniche no próximo ano para ganhar o evento.

"Estou orgulhosa e sei que Portugal está a dar-me muito apoio. Obviamente que um quinto lugar é incrível, igualei o meu resultado nos [Jogos] Olímpicos, mas espero estar de volta no próximo ano e não como 'wildcard' [convidada], mas como permanente, e no próximo ano a ganhar", lançou aos jornalistas a atleta algarvia.

Num dia de ondas grandes e pouco vento na Praia de Supertubos, a olímpica lusa marcou 7,94 pontos nas duas melhores ondas (4,77 e 3,17), em 20 possíveis, enquanto a adversária fez 9,03 (5 e 4,03).

"Foi um 'heat' [bateria] difícil, as condições estão difíceis, quando estava no 'heat' com prioridade não consegui encontrar as ondas boas. Acho que podia ter dado muito mais e vou rever o 'heat' quando chegar a casa com o meu treinador e vamos trabalhar no assunto", sublinhou Yolanda Hopkins, de 25 anos.

O Rip Curl Pro Portugal, terceira etapa do circuito principal da WSL, arrancou no sábado e o período de espera decorre até 16 de março.