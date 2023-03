Portugueses confiam em Ronaldo mas têm dúvidas sobre Martínez

Cristiano Ronaldo © Filipe Amorim/Global Imagens

Metade dos inquiridos numa sondagem para a TSF, O JOGO, JN, e DN revelam que ainda têm dúvidas sobre a contratação do espanhol Roberto Martínez, como selecionador na Federação Portuguesa de Futebol.

Já 47% responderam que "não sabem", quando interrogados sobre se o técnico espanhol tinha sido a melhor opção para treinar Portugal.

Entre as restantes respostas houve até mais reprovação do que aceitação: 29% acham que Roberto Martínez não foi a melhor opção, ao passo que 24% dizem que sim.

Já Cristiano Ronaldo gerou consenso entre 48% dos inquiridos que acreditam na capacidade do capitão ter condições para ser titular no jogo desta quinta-feira com o Liechtenstein. Nesta pergunta, houve 29% de respostas negativas e ainda 11% que defendem a exclusão de Ronaldo dos convocados da Seleção.

Uma terceira questão foi colocada nesta sondagem, com 801 entrevistas, e relacionada com Rafa. O jogador do Benfica renunciou à seleção nacional, ainda com Fernando Santos a liderar a equipa. A pergunta é se Rafa devia manter esta decisão ou reconsiderar, com 36% a responder que não. Muito perto desse valor surgiu a resposta "sim", com 34%, enquanto 30% dos inquiridos respondeu "não sabe".

Ficha técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF, JN, DN e O JOGO, com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre temas relacionados com a seleção e o arranque do Euro 2024. O trabalho de campo decorreu entre os dias 13 e 17 de março de 2023 e foram recolhidas 801 entrevistas entre maiores de 18 anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, obtida através de uma matriz cruzando sexo, idade e região (NUTS II), a partir do universo conhecido, reequilibrada por género, grupo etário e escolaridade. Para uma amostra probabilística com 801 entrevistas, o desvio padrão máximo de uma proporção é 0,017 (ou seja, uma "margem de erro" - a 95% - de 3,46%). Responsabilidade do estudo: Aximage Comunicação e Imagem, Lda., sob a direção técnica da Ana Carla Basílio.