Portugueses desconfiados com o trabalho de Fernando Santos na Seleção Nacional

Fernando Santos, selecionador nacional

O selecionador nacional gera alguma desconfiança junto dos portugueses para ter sucesso no Campeonato do Mundo de Futebol 2022. É o que revela a sondagem da Aximage para a TSF, JN e DN com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses e que concluiu que Fernando Santos não é o treinador ideal para Portugal vencer o Mundial.

Dos inquiridos, 42.% têm a convicção de que Fernando Santos não é o treinador certo, enquanto que 37% dizem que sim. Sobre as alternativas para Portugal vencer o Mundial, nesta sondagem os inquiridos apontaram o nome de José Mourinho com 54%, logo de seguido de Abel Ferreira, campeão no Brasil com o Palmeiras, que reuniu 15% das escolhas, depois aparece Jorge Jesus com 6% , Vítor Pereira e Sérgio Conceição com 3% cada um.

Na sequência destas repostas, esta sondagem também apresenta a conclusão de que o atual selecionador nacional, tem que atingir as meias finais para continuar à frente da Seleção Nacional. É essa a convicção de 27% dos inquiridos, depois 23% aponta os quartos de final e 19% por cento exigem o patamar máximo, ou seja, chegar à final do Mundial.

Para os inquiridos, o patamar mínimo da Seleção Nacional neste Mundial passa por atingir os quartos-de-final. É essa crença de 23.% dos adeptos portugueses. Enquanto que 18% pedem as meias-finais, 16% por cento a final e apenas 8% acreditam que Portugal pode ser Campeão do Mundo de Futebol.

Sobre o papel de Cristiano Ronaldo no Catar, 79% dos inquiridos acreditam que o capitão da Seleção Nacional vai ser a figura principal da equipa das quinas neste Mundial.

Das outras seleções o nome de Mbappé - internacional francês - reuniu os votos de 31% dos inquiridos logo de seguido de Messi - internacional argentino - com 25% das escolhas.

Para finalizar e olhando para o futuro, 75% dos adeptos concordam com a candidatura conjunta de Portugal e Espanha para organizar o Mundial de Futebol de 2030. Enquanto que 15% responderam que não concordam. Já a inclusão da Ucrânia nesta candidatura, a opinião favorável desce para os 56% e com 33% dos inquiridos a não concordar.

Ficha Técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF, Jornal de Notícias e Diário de Notícias com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre temas relacionados com futebol.

O trabalho de campo decorreu entre os dias 26 e 30 de outubro de 2022. Foram recolhidas 812 entrevistas entre maiores de dezoito anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo, grupo etário e escolaridade.

À amostra de 812 entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,44%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.