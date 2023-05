Possível festa de campeão do Benfica. Conheça os constrangimentos nas ruas de Lisboa

Os adeptos do Benfica reúnem-se no Marquês de Pombal quando o Benfica é campeão nacional © Carlos Costa/Global Imagens (arquivo)

Por Miguel Laia e Rui Oliveira Costa 26 Maio, 2023 • 19:49

O Benfica pode ser este sábado campeão nacional de futebol e a Polícia de Segurança Pública (PSP) já tem o plano delineado para os possíveis festejos em Lisboa.

O metro vai encerrar mais cedo entre as estações do Marquês de Pombal e Picoas e as ruas em torno da rotunda onde os benfiquistas se costumam reunir para festejar vão estar fechadas ao trânsito.

"Por volta das 16h30, já se vão verificar vários constrangimentos naquela zona, nomeadamente no eixo entre Entrecampos e Marquês de Pombal, no eixo entre Praça de Espanha e Marquês de Pombal, Amoreiras e Marquês de Pombal e Restauradores e Marquês de Pombal. Portanto, todas aquelas artérias que vão afluir para o Marquês de Pombal estarão condicionadas a partir das 16h30. Por isso é que pedimos que as pessoas privilegiem os transportes públicos. Mas, informando também, que a partir das 16h30 as estações de metro do Marquês, Parque e Picoas irão estar encerradas. Ou seja, as pessoas vão ter de sair nas paragens anteriores", explica à TSF Artur Serafim, porta-voz do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

A PSP anuncia também que os adeptos vão ser revistados: "Informamos também que irá ser feito um controlo de entrada de objetos. [Não podem entrar] capacetes, material explosivo, garrafas, hastes rígidas, buzinas de ar comprimido, copos, entre outros."

O Benfica recebe o Santa Clara a partir das 18h00 e uma vitória garante o título, enquanto um empate também pode chegar. Artur Serafim deixa ainda conselhos a quem esteja a pensar ir ao Marquês de Pombal, caso o clube da Luz seja campeão.

"Não estacionem em locais proibidos e verificarem se deixaram bem trancado, sem qualquer objeto exposto no seu interior. Todas as pessoas que se desloquem para este possível festejo, que adotem comportamentos e atitudes adequados a um ambiente desportivo e festivo. Essencialmente, com respeito por todos os participantes, evitando sempre o incentivo à violência e à promoção ou participação em qualquer tipo de conflito que possa provocar a alteração da ordem pública", afirma.