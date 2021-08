Pote assusta adeptos do Sporting com imagem enigmática

© AFP (arquivo)

O médio do Sporting, Pedro Gonçalves, deixou os adeptos leoninos assustados. O jogador, um dos ativos mais importantes do clube, partilhou uma imagem na rede social Instagram que fez muitos adeptos do Sporting pensarem que era uma foto de despedida.

A imagem mostrava o lugar do número 28 leonino no balneário sem a respetiva camisola e apenas com o troféu da Supertaça. A partilha gerou muitas reações, com os adeptos a perguntarem a Pote se estava de saída do clube.

Mais tarde, o jogador reagiu no Twitter, explicando que a ideia foi só mostrar o troféu da Supertaça, um título que ajudou a conquistar ao marcar o golo da vitória no jogo com o Braga.

"Foi só para mostrar o nosso troféu. E o meu lugar TOP", escreveu.

Pote é o melhor marcador do Sporting, tendo já apontado quatro golos neste início de temporada. A equipa prepara o encontro do próximo sábado com a Belenenses SAD na máxima força. O treinador Rúben Amorim já contou com todo o plantel, depois de Nuno Mendes estar recuperado da lesão que o afastou dos dois primeiros jogos do campeão na I Liga.