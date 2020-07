"Pouco me importa quem é campeão." Rúben Amorim e o clássico que vale um título

Rúben Amorim e o clássico no Dragão. © Carlos Costa/Global Imagens

Por Tiago Santos 14 Julho, 2020 • 16:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O treinador do Sporting garante que os leões querem vencer o Futebol Clube do Porto esta quarta-feira no Dragão.

"Para mim seria importante que o FC Porto não seja campeão hoje - terça-feira -, e que tenha que vencer ou empatar amanhã para ser campeão. Digo isto porque só me importa o crescimento da minha equipa. Assim, quero todos os fatores estejam no jogo, para que a equipa do Sporting entre em campo e jogue bem", explica Rúben Amorim. "Pouco que me importa quem é campeão", sentenceia.

"O treinador do Sporting e os jogadores estão em teste todos os dias", diz o treinador sobre a importância deste jogo e o que lhe pode dizer sobre a equipa da próxima temporada.

Para este duelo, Rúben Amorim não pode contar ainda com Luciano Vietto. "Não está convocado", explica o treinador sobre um jogador que recuperou de lesão e já treina com o restante plantel, mas ainda não entra nas contas.