Praça do Marquês de Pombal lotada aguarda equipa encarnada

Milhares de pessoas preenchem este sábado a lisboeta Praça do Marquês de Pombal, cantando e dançando enquanto aguardam pela consagração do plantel do Benfica, como campeão português de futebol.

Enquanto a equipa encarnada desfilava no Estádio da Luz, também em Lisboa, a caminho do centro do relvado, onde venceram este sábado o Santa Clara, por 3-0, e asseguraram a conquista do 38.º título de campeão nacional para o clube, esta zona central da capital portuguesa foi albergando imensos adeptos.

Um palco preparado junto à rotunda, na parte inferior do Parque Eduardo VII, onde está instalado um ecrã gigante, com a equipa do Benfica, junto ao troféu de campeão da I Liga, e com a expressão CAMP38ES.

Mesmo sem assistirem à entrega das medalhas de campeões aos jogadores, equipa técnica e staff dos encarnados, ou do troféu ao capitão Otamendi, por volta das 21h45, no Estádio da Luz, os milhares de adeptos benfiquistas vão confluindo ao centro de Lisboa, onde a festa ainda mal começou.

A comitiva encarnada, que ainda celebra no relvado, vai, entretanto, dirigir-se para o Marquês de Pombal, para, nesta zona da capital, saudar toda a nação benfiquista.