Preços das ações do Benfica disparam após saída de Luís Filipe Vieira

Luís Filipe Vieira © Pedro Rocha/Global Imagens

O mercado está a reagir em alta à saída de Luís Filipe Vieira do Benfica e da Benfica SAD. Esta manhã, os preços das ações do clube disparam.

Com uma subida de mais de 23%, as ações já estiveram a ser negociadas a 4,40 euros (quando, esta quinta-feira, tinham fechado o dia a valer 3,30 euros).

Esta é já a quinta sessão consecutiva de ganhos, com uma valorização total de 54%, adianta o jornal Eco.

Luís Filipe Vieira renunciou, esta quinta-feira, aos cargos de presidente das direções do clube e da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Benfica. O antigo líder encarnado enviou duas cartas endereçadas aos respetivos órgãos sociais, apurou a TSF.

Além da saída de Luís Filipe Vieira, na sequência da acusação e detenção por suspeitas de crimes de burla qualificada, fraude fiscal e branqueamento de capitais, no âmbito da "Operação Cartão Vermelho", também a abertura do empresário norte-americano John Textor para aumentar a oferta sobre 25% do capital da SAD do Benfica está a contribuir para o crescimento das ações das 'águias'.