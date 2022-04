"Preferia não jogar contra o meu país"

Paulo Bento © AFP

Paulo Bento, selecionador da Coreia do Sul, não faz grandes considerações quanto ao sorteio da fase final do Campeonato do Mundo do Catar, mas admite que preferia evitar Portugal.

"Gostava de evitar Portugal, não pelo aspeto desportivo, mas pelo aspeto emocional. Nunca me aconteceu jogar contra o meu país. Obviamente, profissionalmente, faria o que tinha de fazer, mas emocionalmente nunca me aconteceu e preferia que não acontecesse", confessa Paulo Bento.

Quanto ao resto, o selecionador da Coreia diz que é uma questão de ver, garantindo não estar preocupado com os possíveis adversários, mas há duas seleções que coloca como as grandes favoritas: "Brasil e Alemanha". "Brasil e Alemanha, na minha opinião, estão muito acima das outras. Depois, há mais duas ou três seleções que colocava logo a seguir como Alemanha e Espanha", vaticinou.

Quanto a Portugal, Paulo Bento considera que não é favorito, "provavelmente candidato apenas". A Coreia do Sul tem apenas duas presenças no Campeonato do Mundo e Paulo Bento garante que para esta fase final e sem exigências por parte da federação coreana.