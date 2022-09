Premier League adia jornada deste fim de semana após morte de rainha Isabel II

© Daniel Leal/AFP

A liga de futebol inglesa, Premier League, adiou a jornada deste fim de semana, na sequência da morte da rainha Isabel II.

"Numa reunião esta manhã, os clubes da Premier League prestaram homenagem a Sua Majestade, a Rainha Isabel II. Para honrar a sua extraordinária vida e contribuição para a nação, e como sinal de respeito, a jornada de jogos da Premier League deste fim de semana será adiada, incluindo o jogo de segunda-feira à noite", lê-se numa nota publicada na rede social social Twitter.

A rainha Isabel II morreu aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o seu irmão abdicou.

O reinado de 70 anos foi o mais longo da história do Reino Unido, sucedendo-lhe o filho primogénito de 73 anos como Rei Carlos III.