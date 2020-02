Prémio de melhor jogador do jogo All Star da NBA vai ter o nome de Kobe Bryant

"Kobe Bryant é sinónimo do jogo All Star da NBA e personifica o espírito desta celebração global do nosso jogo" © AFP

O prémio de jogador mais valioso (MVP) do jogo All Star vai passar a ter nome de Kobe Bryant, que morreu num acidente de helicóptero, anunciou este domingo a liga norte-americana de basquetebol (NBA).

"Kobe Bryant é sinónimo do jogo All Star da NBA e personifica o espírito desta celebração global do nosso jogo. Ele sempre gostou da oportunidade de competir com os melhores dos melhores e se apresentar ao mais alto nível para milhões de fãs em todo o mundo", disse Adam Silver, comissário da NBA.

O norte-americano Kobe Bryant, de 41 anos, considerado um dos maiores jogadores de sempre da NBA, morreu a 26 de janeiro, na sequência de um acidente de helicóptero em Calabasas, que vitimou outras oito pessoas, entre elas a sua filha Gianna, de 13 anos.

Conhecido como Black Mamba (cobra mamba negra), chegou à NBA aos 17 anos e jogou durante de 20 anos nos Los Angeles Lakers, tendo conquistado cinco títulos da NBA e duas medalhas de ouro olímpicos (Pequim2008 e Londres2012).

É um dos sete basquetebolistas que ultrapassaram a marca dos 30.000 pontos na carreira.

Kobe Bryant foi 18 vezes escolhido para o jogo All Star e fez a sua estreia no jogo das estrelas com apenas 19 anos, sendo o mais novo de sempre a conseguir estar presente no evento. Ganhou por quatro vezes o prémio MVP do jogo All Star, em 2002, 2007, 2009 (em conjunto com Shaquille O'Neal) e 2011.

LeBron James, dos Los Angeles Lakers, e Giannis Antetokounmpo, dos Milwaukee Bucks, vão capitanear as equipas no jogo All Star, que se disputa na madrugada de segunda-feira, em Chicago, nos Estados Unidos.