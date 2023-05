Preocupação com a segurança do dérbi em Alvalade

© Lusa

Por Miguel Jorge Fernandes 18 Maio, 2023 • 08:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Para além dos 2500 ingressos a que os adeptos do Benfica têm direito para a zona autorizada dos visitantes - e que já esgotaram nas bilheteiras da Luz -, são vários os relatos de episódios de bilhetes comprados por adeptos do Benfica a sócios do Sporting.

As compras e vendas têm surgido nas redes sociais esta semana com a utilização do mercado secundário, e com preços superiores a 200 euros por bilhete.

Uma situação que já levou uma das claques do Sporting, a Juventude Leonina, a emitir um comunicado para tentar apelar aos sócios que não vendam os lugares de GameBox aos adeptos do Benfica.

Apenas amanhã a Polícia de Segurança Pública vai reagir a esta situação na habitual conferência de imprensa para explicar o dispositivo de segurança que montar para o dérbi de Lisboa, e que pode dar o título da Primeira Liga ao Benfica, em caso de vitória.