Presidente da Câmara de Paris assiste este domingo à final da Champions em Lisboa

Estádio da Luz © Filipe Amorim/Global Imagens

Por TSF e Lusa 23 Agosto, 2020 • 14:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A presidente da Câmara de Paris vai assistir este domingo à final da Liga dos Campeões de futebol em Lisboa, e pediu uma "celebração contida" no Parque dos Príncipes, caso o Paris Saint-Germain vença o Bayern Munique.

"Pensámos, em conjunto com a polícia e o clube, avançar para uma celebração contida no Parque dos Príncipes", afirmou a presidente da câmara de Paris, Anne Hidalgo, em entrevista ao jornal francês Le Parisien, atirando como prognóstico uma vitória da equipa francesa por 2-1 sobre os alemães.

A final da Liga dos Campeões de futebol realiza-se este domingo, a partir das 20h00, no Estádio da Luz, em Lisboa, onde os alemães procuram o sexto título europeu e os franceses cumprem a estreia em finais.

Para a autarca francesa, uma eventual vitória da equipa francesa "deverá ser manifestada de forma o mais pacificamente possível, com o respeito pelas barreiras", nos Campos Elísios, zona que foi palco de manifestações violentas na terça-feira após a vitória do Paris Saint-Germain frente ao Leipzig, nas meias-finais.

A transmissão do jogo está prevista para o Parque dos Príncipes que vai ter uma capacidade limitada para cinco mil pessoas, tendo a polícia francesa anunciado os Campos Elísios vão estar reservados a peões a partir da hora do jogo [21h00 locais, 20h00 em Lisboa].

Anne Hidalgo confirmou que vai assistir à final no Estádio da Luz, a convite do Paris Saint-Germain, "como aconteceu quando a equipa jogou em Inglaterra e em Espanha: "Estarei sempre lá para apoiar o PSG. Sou uma adepta muito empenhada e adoro futebol."

"Quando o PSG ganha, é Paris que ganha. Costumamos dizer que Paris é a segunda marca mais conhecida do mundo, depois da Coca-Cola, e o PSG não fica muito atrás", referiu.

A presidente da Câmara de Paris acrescentou ainda que vai encontrar-se o primeiro-ministro António Costa e com o seu homologo de Lisboa, Fernando Medina, durante a deslocação a Portugal.

Em Lisboa são esperados mais adeptos do que nos anteriores jogos da fase final da Liga dos Campeões. Artur Serafim, comissário da PSP do Comando Metropolitano de Lisboa, adianta que a força de segurança estará atenta aos acontecimentos em zonas específicas da capital. "Estamos muito atentos a todas as movimentações de possíveis adeptos. Hoje esperamos que sejam mais; temos conhecimento de que vêm para Portugal adeptos de ambas as equipas para dar a sua força às equipas junto aos hotéis e mesmo na chegada ao estádio."

"Uma vez que o jogo passa em sinal aberto, pode ser visto em qualquer estabelecimento de restauração, nomeadamente na zona da baixa e a zona envolvente da Expo", avança o representante da PSP.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também fará parte da restrita audiência do estádio da Luz, mas a PSP assinala que, para a final da Liga dos Campeões, será recrutado apenas o dispositivo habitual. "Os cuidados especiais com o Presidente da República já são levados a cabo diariamente, através da equipa de segurança pessoal. Com as suas movimentações, faz mobilizar todos os polícias que se encontrem na zona para onde o Presidente da República for."