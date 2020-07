Presidente da federação de futebol da Bolívia morre vítima da Covid-19

César Salinas era presidente da Federação Boliviana de Futebol. © AFP

O presidente da Federação Boliviana de Futebol (FBF), César Salinas, morreu este domingo à tarde vítima da Covid-19. A federação confirmou o óbito em comunicado.

César Salinas tinha 58 anos e estava internado desde o início do mês de julho com sintomas do novo coronavírus.

Em comunicado, a federação boliviana destacada o "empenho e dedicação" do presidente que assumiu funções em 2018.

Antes de ser presidente da federação, César Salinas tinha sido responsável do clube Strongest, em La Paz.

Jeanine Áñez assume funções como presidente interina.

A Bolívia regista 58.136 casos de infeção pela Covid-19, somando 2.106 mortes.